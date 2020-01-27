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След «короны»: как неизвестный науке вирус распространился из Китая по всему миру

Егор Левин
Игорь Лапик
06:40 27.01.2020
От самых первых симптомов вроде кашля до 40-градусной температуры проходит около часа, а затем болезнь может привести к летальному исходу.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Ling Ropi, Globallookpress

Новый вирус начал распространяться по Земле. Отдельные подозрительные случаи постепенно стали угрозой полномасштабной эпидемии. Новый коронавирус под названием 2019-nCoV является разновидностью ОРВИ, но развивается быстрее и протекает тяжелее.

От момента первых симптомов до температуры в 40 градусов проходит около часа. Жители Китая буквально падают в обморок от лихорадки, которая развилась у них после заражения. Эпицентром заболевания стали провинция Хубэй и город Ухань, который сейчас из-за вируса перешел на осадное положение: закрыты аэропорты и вокзалы, прекращены междугородние перевозки. Опустевшие улицы, как в фильмах ужасов, заливают дезинфицирующим раствором.

В эти дни в Китае отмечают Новый год, поэтому миллионы китайцев выезжают и миллионы въезжают в страну. Когда китайские каникулы закончатся, станет понятно, насколько масштабно смертельный вирус распространился по миру.

Сейчас больницы многомиллионного Уханя переполнены, у людей паника. Власти идут на беспрецедентные меры - обещают построить за неделю новую больницу. Сотрудники офисов работают, обмотавшись целлофаном, телеведущие выходят в эфир в защитных масках, спецтехника на улицах распыляет реагенты. Национально-освободительная армия Китая взяла в осаду десяток городов, примыкающих к Уханю - в блокаде оказались 30 миллионов человек. Несмотря на все меры, коронавирусом заразились почти полторы тысячи человек, десятки погибли.

Ажиотаж вокруг вируса уже ударил по экспортному потенциалу страны: существует мнение, что почта является потенциальными «воротами» для него. На почтовых отделениях в России посылок из Китая при этом не стало меньше, несмотря на то, что в Москве уже зафиксированы больные с температурой, которые почувствовали слабость после получения посылок.

Пациенты с подозрением на новый тип коронавируса госпитализированы в Хабаровске, Иркутске, Санкт-Петербурге и Москве. Диагноз пока не подтвердился, но во всех аэропортах страны рейсы из Китая проверяют сотрудники Роспотребнадзора.

Среди стран, в которых уже успел отметиться коронавирус, оказались Таиланд, Австралия, Япония, Сингапур, не обошел он и Соединенные Штаты. Что касается России, то ученые за неделю разработали тест для быстрой диагностики вируса, но пока еще не разработали вакцину. Главная надежда на сам Китай.

В настоящий момент ситуация осложняется тем, что помимо новогодних каникул впереди также Олимпиада, на которой вся планета будет «болеть» за своих спортсменов вместе с Китаем. Паниковать при этом все же не стоит - способы лечения вируса находятся, а меры профилактики аналогичны ОРВИ. Главное - не заниматься самолечением.

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