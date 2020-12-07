В Гидрометцентре предупредили о мощном антициклоне в европейской части России

До конца недели на юге европейской части России установится мощный блокирующий антициклон, который принесет с собой неизменчивую, солнечную и морозную погоду. Как рассказал руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, температура воздуха в связи с этим будет однообразна, не показывая никакой динамики.

«Та погода, которая прогнозируется на понедельник, она же прогнозируется на вторник, среду, четверг и пятницу, до выходных. В дневное время будет много солнца, осадков до конца недели не ожидается», - цитирует метеоролога РИА Новости.

Генетически, объяснили в Гидрометцентре, антициклон сформировался в Сибири, а затем, под воздействием редкого атмосферного процесса, переместился с востока на запад. Сейчас он находится над центром Европейской России, где температуры будут на два градуса ниже нормы, но область высокого давления затем распространится на юг западной и средней Сибири - там столбики термометров опустятся ниже на 5-7 градусов.

«На севере Европейской России будут по-прежнему положительные аномалии, потому антициклон там не действует. Очень высокие температуры: -3...-5 градусов. Теплые воздушные массы распространяются дальше на северный Урал, на Таймыр, север Красноярского края», - отметил глава Гидрометцентра.

Однако уже в среду над западной Сибирью и Красноярским краем температура приблизится к норме, то есть снизится на 20 градусов. К четвергу минимальные температуры, по прогнозу ученого, будут в диапазоне 35-40 градусов ниже нуля. В Якутии и Магаданском крае значения термометров составят около нормы.