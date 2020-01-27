Суд Владивостока начал рассмотрение иска генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву

Советский районный суд Владивостока в понедельник, 27 января, начал рассматривать по существу дело бывшего мэра Игоря Пушкарева. Он участвует в судебном процессе по видеосвязи из городского СИЗО.

В апреле Тверской суд Москвы признал Пушкарева виновным в коррупционных преступлениях. Его приговорили к штрафу в 500 млн рублей и 15 годам колонии строгого режима.

Позднее Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с экс-мэра и связанных с ним компаний.

Игоря Пушкарева, а также его брата Андрея и бизнесмена Андрея Лушникова признали виновными в получении взяток на 75 млн рублей в 2009-2015 годах.

Суд установил, что фигуранты дела брали со строительных компаний деньги, а взамен обеспечивали им победы в конкурсах на возведение дорог.