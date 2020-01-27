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Суд Владивостока начал рассмотрение иска генпрокуратуры к экс-мэру Пушкареву

Иван Линдеманн
06:31 27.01.2020
Ведомство хочет взыскать с бывшего чиновника 3,2 млрд рублей по делу о коррупции.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Советский районный суд Владивостока в понедельник, 27 января, начал рассматривать по существу дело бывшего мэра Игоря Пушкарева. Он участвует в судебном процессе по видеосвязи из городского СИЗО.

В апреле Тверской суд Москвы признал Пушкарева виновным в коррупционных преступлениях. Его приговорили к штрафу в 500 млн рублей и 15 годам колонии строгого режима.

Позднее Генпрокуратура подала иск о взыскании 3,2 млрд рублей с экс-мэра и связанных с ним компаний.

Игоря Пушкарева, а также его брата Андрея и бизнесмена Андрея Лушникова признали виновными в получении взяток на 75 млн рублей в 2009-2015 годах.

Суд установил, что фигуранты дела брали со строительных компаний деньги, а взамен обеспечивали им победы в конкурсах на возведение дорог.

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