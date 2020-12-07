Как сообщает «Коммерсантъ», сотрудники автоинспекции могут получить право изымать документы на машину. МВД подготовило поправки в законодательство, которые способны радикально ужесточить контроль за неисправными автомобилями.

Предполагается, что инспекторы смогут приостановить действие диагностической карты, если заметят неисправность, прямо на дороге. А само авто отправится на внеочередной техосмотр. И, если владелец не решит проблему в течение трех дней, полиция получит право изъять свидетельство о регистрации транспортного средства.

Речь, в частности, идет о таких поломках, как неработающие фары, стоп-сигналы или дворники. А также, если неисправны тормоза или рулевая колонка.