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«Не мог доверить матери»: стала известна история отца, бросившего детей в Шереметьево

Тамара Астапенкова
05:35 27.01.2020
В воскресенье в столичном аэропорту были обнаружены без присмотра мальчики 2011 и 2014 года рождения.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Семья мальчиков, оставленных в столичном аэропорту Шереметьево, проживала в Комсомольске-на-Амуре, и не состояла на учете, как неблагополучная. Об этом «Звезде» сообщил представитель администрации города Комсомольска-на-Амуре Иван Лаврентьев.

«Семья не состояла в списках, находящихся в социально опасном положении. Однако, в 2017 году рассматривался протокол, составленный на маму мальчиков, которая ушла в магазин и оставила детей без присмотра. Мальчики опрокинули на себя горячий чайник и получили термические ожоги. Тогда маме было вынесено предупреждение», - рассказал представитель администрации.

Отец мальчиков зарабатывал в частных охранных предприятиях. Он дважды работал вахтовым методом в регионах Дальнего Востока. По словам Ивана Лаврентьева, на время своего отъезда мужчина оставлял детей в Центре социальной поддержки семьи и детей. Для этого он писал заявление. Свой поступок объяснял тем, что не может доверить сыновей матери. Возвращаясь с заработков, отец забирал мальчиков домой.

«Старший сын ходил в школу, младший - в детский сад. 24 января отец забрал документы из школы, объясняя это тем, что они меняют место жительства и переезжают в Москву, где у него якобы есть квартира,  а работу он найдет», - рассказал Лаврентьев.

В воскресенье, 26 января, в аэропорту Шереметьево были обнаружены мальчики 2011 и 2014 года рождения. У мальчиков была записка их отца, в которой мужчина сообщал, что из-за тяжелого финансового положения у него временно нет возможности заботиться о детях, но он готов их забрать позднее.   

«Глава города Комсомольска-на-Амуре поручил собрать и представить ему всю необходимую информацию о семье. Правительству Хабаровского края совместно с социальными службами проработать вопрос о том, как вернуть детей в город», - сообщил представитель администрации.

На данный момент социальными службами города ведутся активные поиски ближайших родственников мальчиков: мамы, бабушек и дедушек.

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