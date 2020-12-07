В Приморье вновь запустили автобусы по мосту на остров Русский
Мост между Владивостоком и островом был открыт вечером в воскресенье.
© Фото: Виталий Аньков РИА Новости
В Приморском крае в полном объеме возобновлено автобусное сообщение с островом Русский, ранее приостановленное после мощного ледяного циклона.
Мост, являющийся единственным путем сообщения для наземного транспорта между Владивостоком и островом, был открыт вечером в воскресенье.
В связи с восстановлением дорожного движения паром, организованный на период блокировки моста, временно выведен из эксплуатации. Об этом сообщили в мэрии региональной столицы. Судно, обеспечивающее переправу, возвращено на стандартный маршрут Владивосток – остров Попова.
Ранее сообщалось, что после 12 дней, проведенных без нормального стабильного обеспечения электроэнергией, на острове Русский было полностью восстановлено электроснабжение.