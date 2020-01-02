В СМИ раскрыли подробности крушения вертолета с главой генштаба Тайваня

Десять человек из 13, находившихся на борту военного вертолета Black Hawk, совершившего вынужденную посадку в Тайване, найдены живыми. В настоящий момент экстренные службы продолжают поиск оставшихся троих человек, пишет издание Taiwan News, ссылаясь на источники в тайваньском министерстве обороны.

Ранее в китайских СМИ появилась информация о том, что с вертолетом министерства обороны Тайваня, на борту которого находились высокопоставленные военные чиновники, пропала связь. В сообщениях отмечалось, что среди пассажиров воздушного судна был начальник генерального штаба генерал-полковник Шэнь Имин.

Позже стало известно, что вертолет совершил вынужденную посадку в одном из горных районов вблизи города Илань. К месту ЧП была направлена спасательная группа.