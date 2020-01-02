В ВОЗ рассказали, как не навредить здоровью во время праздничных застолий

Маринованные овощи, квашеная капуста или сыры не способны устранить негативные последствия праздничных застолий, в частности помочь печени. Такую точку зрения высказал эксперт подразделения по безопасности пищевых продуктов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек.

Он усомнился в открытии китайских ученых, что лактобактерии, которые входят в состав пробиотиков и кисломолочных продуктов, могут восстановить печень при повреждениях, вызванных употреблением спиртных напитков.

«Маринованные овощи или сыры не являются лекарством и не могут оказать воздействие на печень за несколько дней или за несколько приемов пищи», - приводит РИА Новости слова специалиста.

Эксперт подчеркнул, что несколько продуктов не смогут компенсировать ущерба от плохого питания или излишеств во время застолий.

В заключение Питер Бен Эмбарек посоветовал не перебарщивать с едой и спиртными напитками во время празднований и проявлять умеренную физическую активность.