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Снова на связи: в Алеппо идут масштабные работы по восстановлению телефонных сетей

Владислав Кустов
05:46 27.01.2020
В задачи рабочих входит восстановление не только телефонной связи, но и Интернета.
Снова на связи: в Алеппо идут масштабные работы по восстановлению телефонных сетей
© Фото: ТРК "Звезда"

В сирийском Алеппо идут масштабные работы по восстановлению телефонных сетей. Несколько лет почти все жители города оставались практически без связи. Вызов скорой помощи или полиции был для них настоящей проблемой.

«У меня дома было два телефона городских, не дождусь когда уже их подключат, у меня есть и мобильный тоже, но эта связь для пожилых дорогая, а за городской я платил всего 200 лир, это очень дешево даже для бедных людей», - рассказал «Звезде» местный житель Махмуд Мамо.

Рабочие трудятся круглые сутки. В их задачи входит восстановление не только телефонной связи, но и Интернета. За несколько дней ремонт в одном из районов города практически завершили.

«Приходится работать каждый день по 14-15 часов, чтобы все здесь восстановить. Я устаю. Это так. Но я рад, что делаю это для моих братьев, сирийцев. И семью я способен прокормить благодаря этой работе», - поделился впечатлениями один из рабочих.

Такая работа идет сразу в 12 районах Алеппо. В семи связь людям уже вернули. Вместе со строительством социальных объектов - школ и больниц - восстановление телефонных сетей в приоритете.

А кроме телефонных линий на улицах Алеппо планируют установить таксофоны. Как было до войны. Закончить все работы обещают к апрелю.

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