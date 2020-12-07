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Тысячи смертельных ловушек: как сирийские саперы разминируют элитный район Алеппо

Алексей Алексеев
Кирилл Васин
06:03 07.12.2020
Некогда элитный район сейчас опасен для жизни, повсюду мины и растяжки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Шаг за шагом сирийские саперы разминируют территорию нового Алеппо, которую освободили только восемь месяцев назад. Экипировка и выучка у военных заметно улучшились. Они учились у российских коллег и своих товарищей.

Некогда элитный район Алеппо Минян сейчас опасен для жизни. Повсюду мины и растяжки. По самым скромным оценкам - около десяти тысяч смертоносных ловушек. Саперы движутся линиями и связаны между собой веревкой, чтобы в случае подрыва вытянуть товарища. Обнаруженную мину взрывают на месте.

«Обычно в комитет безопасности обращаются мирные жители. Показывают поле или дом, где видели взрывное устройство. Затем выезжаем мы. Работаем каждый день», - сказал старший сапер Акрам Райян.

Местный житель Муххамед купил дом в этом районе незадолго до того, как сюда пришли боевики, но жизнь в респектабельном месте принесла ему одни беды.

«Сначала боевики взяли в плен моего сына, я еле откупился. Потом они ранили моего брата, когда он пытался уехать отсюда. Я сам был вынужден бежать в Тартус. Через семь лет вернулся в свою квартиру и увидел развалины. Выбирать не приходилось – начал строить жилье с нуля», - сказал местный житель Муххамед Рид Аль Салами.

Здания и улицы разминируют, и люди потихоньку возвращаются в свои дома. Муххамед и его соседи решили, что теперь они здесь навсегда, и если кто-то решит их выгнать, то дадут отпор с оружием в руках. Но в то, что боевики снова вернутся, здесь никто не верит.

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