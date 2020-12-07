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В Нью-Йорке проверяют российский самолет после сообщения о минировании

Анна Берестовая
05:02 07.12.2020
Для проведения расследования в аэропорту закрыта одна взлетно-посадочная полоса.
В Нью-Йорке проверяют российский самолет после сообщения о минировании
© Фото: pixabay.com

В Нью-Йоркском аэропорту начали проверку российского самолета авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы, после поступления информации о минировании воздушного судна.

Все пассажиры рейса были выведены из салона сразу после приземления, после чего был осуществлен его обыск.

В настоящее время в аэропорту американского города закрыта одна взлетно-посадочная полоса для проведения действий в рамках расследования. Аэропорт функционирует в стандартном режиме.

В генеральном консульстве России указали, что осведомлены о ситуации и держат происходящее под контролем. Об этом пишут РИА Новости. На данный момент промежуточные результаты расследования неизвестны.

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