В Нью-Йорке проверяют российский самолет после сообщения о минировании

В Нью-Йоркском аэропорту начали проверку российского самолета авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы, после поступления информации о минировании воздушного судна.

Все пассажиры рейса были выведены из салона сразу после приземления, после чего был осуществлен его обыск.

В настоящее время в аэропорту американского города закрыта одна взлетно-посадочная полоса для проведения действий в рамках расследования. Аэропорт функционирует в стандартном режиме.

В генеральном консульстве России указали, что осведомлены о ситуации и держат происходящее под контролем. Об этом пишут РИА Новости. На данный момент промежуточные результаты расследования неизвестны.