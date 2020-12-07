В Нью-Йорке проверяют российский самолет после сообщения о минировании
Для проведения расследования в аэропорту закрыта одна взлетно-посадочная полоса.
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В Нью-Йоркском аэропорту начали проверку российского самолета авиакомпании «Аэрофлот», прибывшего из Москвы, после поступления информации о минировании воздушного судна.
Все пассажиры рейса были выведены из салона сразу после приземления, после чего был осуществлен его обыск.
В настоящее время в аэропорту американского города закрыта одна взлетно-посадочная полоса для проведения действий в рамках расследования. Аэропорт функционирует в стандартном режиме.
В генеральном консульстве России указали, что осведомлены о ситуации и держат происходящее под контролем. Об этом пишут РИА Новости. На данный момент промежуточные результаты расследования неизвестны.