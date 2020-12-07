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СМИ: Социал-демократическая партия одерживает победу на выборах в Румынии

Кирилл Васин
05:15 07.12.2020
По данным СМИ, второе место занимает Национал-либеральная партия (НЛП) с 25,11% голосов.
СМИ: Социал-демократическая партия одерживает победу на выборах в Румынии
© Фото: Cristian Cristel globallookpress

Как сообщает телеканал Digi 24 со ссылкой на данные ЦИК, после подсчета более 95% голосов Социал-демократическая партия (СДП) с результатом в 29,8% одерживает победу на парламентских выборах в Румынии.

По данным СМИ, второе место занимает Национал-либеральная партия (НЛП) с 25,11% голосов. Третьи - альянс Союза за спасение Румынии - Партии свободы, единства и солидарности (ССР-ПСЕС) с результатом в 14,5% голосов. Также пятипроцентный порог, достаточный для прохождения преодолели Альянс за единство румын с 8,7% и Демократический союз венгров Румынии (6%).

Парламентариев избирают на четыре года. Из 7 136 кандидатов будут избраны 136 сенаторов и 329 депутатов. Ранее социологи ставили на победу НЛП. Явка превысила 30%.

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