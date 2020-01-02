Японская полиция ищет организаторов побега Карлоса Гона

Японская полиция ведет расследование побега находившегося под домашним арестом экс-руководителя автомобилестроительного альянса Renault - Nissan – Mitsubishi Карлоса Гона. Правоохранители выясняют, кто помогал топ-менеджеру покинуть страну.

Полицейские анализируют записи с камер видеонаблюдения, чтобы отследить маршрут передвижений Гона. Они уверены, что его побег организовало несколько человек. После произошедшего возбуждено уголовное дело по факту нарушения миграционного законодательства.

В данный момент Гон находится в Ливане, гражданином которого является. Бейрут попросил выдать топ-менеджера за десять дней до его побега, к последним событиям ливанские власти свою причастность отрицают, сообщает The Financial Times.

В апреле Карлоса Гона арестовали за нарушение японского финансового законодательства. По версии следствия, он занижал размер своего вознаграждения на протяжении многих лет, скрыв в налоговой декларации доход почти в пять миллиардов долларов.