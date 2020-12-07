Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Новая российская орбитальная станция будет больше «Мира»

Анна Берестовая
04:36 07.12.2020
Строительство станции предполагается осуществлять в два этапа.
Новая российская орбитальная станция будет больше «Мира»
© Фото: pixabay.com

Новая национальная орбитальная станция РФ, проект которой был предложен корпорацией «Энергия», входящей в состав «Роскосмоса», должна будет превысить по внутреннему объему российский сегмент Международной космической станции и станцию «Мир».

Такой размер, равный 464 кубометров, что подходит для жизни и работы четырех членов экипажа, по плану, будет достигнут по завершению второго этапа строительства, осуществляющегося в 20260-2028 годы.

На первом же этапе, который должен будет пройти в 2025-2026 годах, станция должна будет достигнуть 136 кубометров в объеме и быть способной разместить двух космонавтов.

Для сравнения, объем жилого пространства станции составлял 376 кубометров. Российский сегмент МКС, в свою очередь, может предоставить для жизни 189 кубометров. Об этом пишут РИА-Новости со ссылкой на материалы РКК «Энергия».

Ранее сообщалось, что новая национальная станция должна будет располагаться на орбите высотой 400 километров с наклоном 98 градусов, что даст возможность осуществлять наблюдение за всей поверхностью Земли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.