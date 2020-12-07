Новая российская орбитальная станция будет больше «Мира»

Новая национальная орбитальная станция РФ, проект которой был предложен корпорацией «Энергия», входящей в состав «Роскосмоса», должна будет превысить по внутреннему объему российский сегмент Международной космической станции и станцию «Мир».

Такой размер, равный 464 кубометров, что подходит для жизни и работы четырех членов экипажа, по плану, будет достигнут по завершению второго этапа строительства, осуществляющегося в 20260-2028 годы.

На первом же этапе, который должен будет пройти в 2025-2026 годах, станция должна будет достигнуть 136 кубометров в объеме и быть способной разместить двух космонавтов.

Для сравнения, объем жилого пространства станции составлял 376 кубометров. Российский сегмент МКС, в свою очередь, может предоставить для жизни 189 кубометров. Об этом пишут РИА-Новости со ссылкой на материалы РКК «Энергия».

Ранее сообщалось, что новая национальная станция должна будет располагаться на орбите высотой 400 километров с наклоном 98 градусов, что даст возможность осуществлять наблюдение за всей поверхностью Земли.