В Якутске изъяли 37 литров смертельно опасного антисептика

В Якутске Роспотребнадзор изъял 37 литров антисептика, которым отравились девять человек, восемь из которых погибли.

В городе провели проверку магазинов и складов на предмет наличия опасного антисептика. Его обнаружили в шести объектах, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

18 ноября несколько жителей села Томтор Таттинского района Якутии приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом в одном из местных магазинов и употребили его внутрь. Из-за отравления средством погибли восемь человек.