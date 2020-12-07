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В Якутске изъяли 37 литров смертельно опасного антисептика

Кирилл Васин
04:33 07.12.2020
В городе провели проверку магазинов и складов на предмет наличия опасного антисептика.
В Якутске изъяли 37 литров смертельно опасного антисептика
© Фото: pixabay

В Якутске Роспотребнадзор изъял 37 литров антисептика, которым отравились девять человек, восемь из которых погибли.

В городе провели проверку магазинов и складов на предмет наличия опасного антисептика. Его обнаружили в шести объектах, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу городской мэрии.

18 ноября несколько жителей села Томтор Таттинского района Якутии приобрели пятилитровую канистру со спиртосодержащим веществом в одном из местных магазинов и употребили его внутрь. Из-за отравления средством погибли восемь человек.

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