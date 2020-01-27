Стало известно содержание записки мужчины, бросившего детей в Шереметьево

Мужчина, оставивший в столичном аэропорту Шерементьево своих сыновей, сообщил, что тяжелое финансовое положение не позволяет ему временно заботиться о мальчиках, но он их готов забрать позднее. Об этом говорится в записке, о содержании которой сообщила пресс-служба уполномоченного по правам ребенка в Московской области Ксении Мишоновой.

«В ней он, ссылаясь на тяжелое финансовое положение, сообщает, что временно не может заботиться о мальчиках, но готов забрать их позже. Мужчина оставил все документы на детей и копию своего паспорта», - приводит слова сообщения ТАСС.

Ксения Мишонова намерена обратиться за помощью в решении вопроса, связанного с оставленными мальчиками и розыском их родственников, к своей коллеге в Хабаровском крае.

Ранее в Управлении на транспорте МВД России по Центральному Федеральному Округу сообщили, что в столичном аэропорту Шереметьево были обнаружены двое мальчиков 2011 и 2014 года рождения. У детей была записка, написанная их отцом. Дети были доставлены в подразделение по делам несовершеннолетних, накормлены и отправлены в медицинское учреждение.