Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 80

В Китае число погибших от нового вида коронавируса возросло до 80 человек, в общей сложности заражены около 2400 человек. Об этом сообщает газета South China Morning Post.

Сообщается, что китайские власти ввели повсеместный запрет на торговлю дикими животными. Такая мера была введена в качестве профилактики по сдерживанию смертельного заболевания в стране.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адан Гебрейесус сообщил, что вылетел в Китай, чтобы встретится с правительством и представителями здравоохранения, которые занимаются лечением и профилактикой коронавируса.