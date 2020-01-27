День памяти жертв Холокоста: 75 лет назад советские войска освободили Освенцим

Двадцать седьмого января 1944 года советские войска освободили один из самых крупных нацистских концлагерей - Освенцим. Сейчас в этот день во всем мире вспоминают жертв Холокоста.

В располагавшемся на территории Польши лагере нацисты уничтожили около полутора миллионов человек, большинство из них были евреями.

В 1947 году в Освенциме открыли музей, где сегодня пройдет траурная церемония по случаю Международного дня памяти жертв Холокоста. На мероприятие приглашены делегации из более чем пятидесяти государств. Тридцать стран будут представлять президенты, премьер-министры и монархи. Главными гостями станут выжившие узники лагеря смерти.