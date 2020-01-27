Роспотребнадзор подготовил комплекс мер против распространения коронавируса

Роспотребнадзором подготовлен пакет мер по недопущению распространения нового вида коронавируса на территории России. Об этом сообщается на сайте Федеральной службы.

«Оперативно разработано и по поручению правительства РФ зарегистрировано в Минюсте РФ постановление главного государственного санитарного врача РФ «О мероприятиях по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV», - говорится в сообщении Роспотребнадзора.

В подготовленном документе определяется основной перечень мероприятий по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции в Российской Федерации. Также уточняется, что ведомство держит на строгом контроле ситуацию с заболеванием.

В Китае на данный момент уже зафиксированы 2,4 тысячи заболевших новым видом коронавируса. Сообщается, что от смертельного вируса скончались 80 человек. Случае заражения коронавирусом зарегистрированы в Японии, Таиланде, США, Франции, Вьетнаме и других странах.