В России резко выросли цены на йод

В 2019 году йод в России подорожал в среднем на 25–29%. Это следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС). В то же время стоимость отдельных марок в аптеках возросла до 64%, пишут «Известия».

В материале говорится, что в декабре 2018 года аптеки продавали антисептик по 14 рублей, а через год - уже по 18. Такой скачок примерно в 10 раз превышает средний показатель темпа роста цен на товары в России.

По данным Федеральной антимонопольной службы, йод не входит в перечень жизненно важных лекарственных препаратов, в связи с чем его стоимость не подлежит государственному регулированию.

Эксперты объяснили подорожание препарата его дефицитом на рынке из-за слишком малого числа предприятий, занимающихся производством данного антисептика.

«Также многие лекарства прибавили в цене из-за введения маркировки, что дало в среднем плюс два с половиной рубля к пачке», - сказал глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, отметив, что для недорогих препаратов это высокий показатель в процентном отношении.

По мнению представителей бизнеса, дальнейшего подорожания йода не случится, так как в противном случае есть риск, что потребители начнут выбирать другие препараты.