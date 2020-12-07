СМИ: Байден предложил кандидата на пост главы минздрава

Джо Байден, в настоящее время являющийся одним из кандидатов в президенты Соединенных Штатов и самопровозглашенным победителем выборов, собирается выдвинуть генерального прокурора штата Калифорния Хавьера Бесерру на пост главы минздрава страны.

Для осуществления задуманного решение Байдена должно будет получить одобрение сената. Об этом сообщает издание The New York Times.

Ранее Бесерра упоминался в качестве возможного будущего генпрокурора США. Претендентом на пост главы МВД, в свою очередь, может стать Алехандро Майоркаса, тогда как Линда Томас-Гринфилд является возможной кандидатурой на должность постпреда Соединенных Штатов при ООН.