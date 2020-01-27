В США зафиксированы пять случаев заражения новым видом коронавируса

В США выявлены пять человек, инфицированных новым видом коронавируса, который начал распространятся в китайском городе Ухань еще в конце декабря. Об этом сообщили в американском Центре по контролю и предупреждению заболеваний.

«Случаи заболевания новым видом коронавируса были выявлены по всему миру, в том числе и в Соединенных Штатах Америки. Были заражены пять туристов, приехавших из Уханя», - говорится в сообщении Центра по контролю и предупреждению заболеваний.

Случаи инфицирования были выявлены в четырех американских штатах: Аризона, Калифорния, Иллинойс и Вашингтон. На данный момент число заразившихся новым видом коронавируса составляет больше 2 тысяч человек. Смертельное заболевание унесло жизни 57 пациентов.

Ученые считают, что болезнь тесно связана с продажей диких животных. Были взяты 585 проб из среды на рынке морепродуктов в Ухане, и в 33 из них была найдена вирусная нуклеиновая кислота нового типа коронавируса.