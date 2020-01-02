Синоптики рассказали о погоде в Москве на 2 января

Жителей и гостей Москвы ждет теплая облачная погода в четверг, 2 января. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра РФ.

При этом синоптики предупреждают об образовании гололедицы в городе в этот день. По их данным, в дневное время столбики термометров в российской столице покажут от 1 до 3 градусов тепла, выпадут небольшие осадки в виде дождя и снега. Ветер ожидается западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 14 м/с. Атмосферное давление будет ниже нормы - 743 мм рт. ст.

В ночь на среду, 3 января, температура не изменится. Будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. В некоторых районах города сохранится гололедица. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5-10 м/с, давление повысится до 745 мм рт. ст.