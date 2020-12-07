Россиянам рассказали о вреде предновогодних диет

Врач-диетолог, гастроэнтеролог, кулинарный блогер Нурия Дианова рассказала о вреде суровых ограничений в питании перед Новым годом.

«Возможно обострение или появление желудочно-кишечных заболеваний, таких как холецистит, панкреатит и очень серьезная пищевая депрессия. Это и снижение метаболизма – люди будут терять в весе в большей степени за счет мышц, а не за счет жировой массы, как должно быть», - приводит слова специалиста радио Sputnik.

Дианова подчеркнула, что из-за обильных трапез за праздничным столом и в следующие дни люди наберут даже больше, чем удалось сбросить из-за суровых ограничений. Также данные меры могут способствовать усугублению сахарного диабета и гипертонии, считает специалист.

Ранее Дианова отметила, когда человек заказывает готовую еду, шансы получить вредный продукт повышаются: зачастую отсутствует контроль процесса приготовления и выбора ингредиентов. Она посоветовала россиянам при доставке выбирать еду средиземноморской кухни с большим количеством овощей и морепродуктов.