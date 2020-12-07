В Челябинске школьников учили тонкостям тюремного быта на уроке обществознания

Правила тюремного обихода, традиции зоны и взаимоотношения с авторитетами легли в основу урока обществознания в одной из гимназий Челябинска. О необычном занятии рассказали в социальных сетях. Реакция общественности не заставила долго ждать.

Юрист и преподаватель Челябинского государственного университета Михаил Янин, участвовавший в разработке урока объяснил, что целью его была лишь профилактика жизненных перспектив, связанных с тюремным заключением.

«Мы останавливались, например, на том что нужно обращать внимание на руки. Если руки сильно зататуированы, особенно перстнями, так называемыми, то лучше с этими людьми не контактировать», - рассказал он.

Однако местных активистов подобное объяснение не устроило. Они посчитали, что будущие выпускники передумают поступать в вузы и решат отправиться на «обучение» в другие места - общего или строго режима.

«Можно сколько угодно говорить детям: это запретно, это нельзя, татуировка это плохо, тюрьма это ужасно. Но, как вы знаете, запретный плод всегда сладок», - подметила активистка Валентина Волкова.

В руководстве школы указали, что на уроке, освещающем тюремный быт, ученики смогли узнать об одном из аспектов культуры страны.

«В курсе обществознания есть темы, например, тема - духовная культура общества. Там как раз разбираются такие вопросы, как культура, субкультура, контркультура», - объяснила директор МАОУ «Гимназия №93» Галина Щербакова.

Как оказалось, подобные уроки проводятся в школах Челябинска регулярно. Родители школьников, в отличие от общественников, вреда от рассказа детям об арестантских буднях не видят.

«Уберечь ребенка может только своя семья. Поэтому если дома с ребенком ведутся беседы на эти темы, то я не думаю, что один открытый урок изменит кардинально судьбу детей», - отметила одна из матерей школьников челябинской гимназии Елена Бархатова.

Однако общественный резонанс привлек внимание к неоднозначным педагогическим практикам в городе. Дальше разбираться по поводу корректности подобных воспитательных инициатив будет разбираться прокуратура.