В МВД назвали ущерб от экономических преступлений за 2019 год

В 2019 году общий ущерб от экономических преступлений в России составил 447,2 миллиарда рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте МВД РФ.

«Материальный ущерб от указанных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) составил 447,2 миллиарда рублей», - говорится в сообщении.

За прошедший год было выявлено 104,9 тысяч преступлений в сфере экономики. По сравнению с 2018 годом их число сократилось на 4,1%. При этом 60,3% от всех выявленных экономических преступлений составили тяжкие и особо тяжкие.

«Подразделениями органов внутренних дел выявлены 88,7 тысячи преступлений экономической направленности, их удельный вес в общем массиве преступлений экономической направленности составил 84,6%», - уточняется в сообщении МВД РФ.

Общий ущерб от преступности в России вырос на 11,5% по сравнению с 2018 годом и составил 627,7 миллиардов рублей. Больше половины всех зарегистрированных преступлений составляют хищения чужого имущества. В общей сложности в 2019 году полицейские раскрыли более 1 миллиона преступлений.