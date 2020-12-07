В Москве скончался 71 пациент с коронавирусом

По данным Оперштаба, в Москве за прошедшие сутки скончался 71 пациент с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в столице умерли 9 496 человек, у которых подтвердился коронавирус. Сутками ранее Оперштаб сообщил о 76 умерших от COVID-19.

Ранее вирусолог Ши Чжэнли из Китая заявила, что в ближайшие годы в мире будут распространяться и другие виды коронавируса. Также, по ее словам, в приграничных районах на юге и юго-западе КНР у летучих мышей были выявлены другие коронавирусы, которые могут передаваться людям.