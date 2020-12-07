Минцифры сформировало перечень рекомендованных к предустановке приложений

В Министерстве цифрового развития РФ опубликовали список приложений, рекомендованных к обязательной установке на устройства, предназначенные к продаже в России. По сообщениям ведомства, список был составлен на основе рейтинга популярности программ у пользователей. Ранее сообщалось, что с 1 января 2021 годе все виды технически сложных товаров в России будут продаваться с предустановленным ПО, одобренным правительством.

«После анализа заявок был сформирован перечень ПО, рекомендованный к предустановке. Предполагается, что после утверждения правительством программы с наибольшим количеством уникальных пользователей будут установлены на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах» - говорится в сообщении ведомства.

Как уточнили РИА Новости в Минцифре, всего в перечень вошло около 30 приложений. В Ведомстве подчеркнули, что за пользователями сохранится возможность установки аналогов заранее установленных приложений. Отмечается, что список еще только предстоит утвердить правительству.