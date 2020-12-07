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Пациенты с COVID-19 рассказали о лечении в медцентре Минобороны в Крыму

Ирина Киселенко
Виктория Косогляденко
22:58 07.12.2020
Многофункциональный военный госпиталь сейчас наполовину заполнен гражданскими.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России

Доставка до палаты сбоев не дает. Большие порции и специальное высококалорийное меню. У тех, кто находится на лечении повышенная потребность в витаминах. Прямой контакт с зараженными исключен полностью. Эти правила в инфекционных отделениях строго соблюдаются, чтобы не было распространения инфекции.

Система подает звуковой сигнал, когда открыта дверь. Когда зверь закрыта, то она сигналит, что ведется обработка. Обработка происходит экспресс-кварцеванием, что позволяет передавать как в зону, так и из зоны. Из зоны мы получаем чистый материал.

Дмитрий Мелехов - врач корабельной группы, и ему приходилось в продолжительном плавании наблюдать за здоровьем более 150 человек. Это численность экипажа на фрегате, но лечить COVID-19 он начал только здесь, на берегу в медицинском центре минобороны.

Многофункциональный военный госпиталь сейчас наполовину заполнен гражданскими.

«Пока для вас я опасен несмотря на то, что у меня выполняется контрольное исследование и готовлюсь к контрольной выписке постепенно. Пройдет время и все будет хорошо, я уверен», - рассказал один из пациентов.

Лидирует среди ковид-неблагополучных южнобережные Алушта и Ялта. Там же на ЮБК сейчас запущены специальные программы реабилитации для перенесших коронавирус. Шесть специальных процедур. Комплекс, чтобы ускорить выздоровление.

Москвичка Ольга Падолка в Крыму проходит курс восстановления после тяжелой болезни. Терапия рассчитана на 11 дней.

«Очень сильно переболела. В течении месяца болела. Практически не могла дышать, очень сильная отдышка была. Вот, после ванны на четвертый день поднимаюсь в гору без остановки. Это просто большое достижение», - поделилась пациент Ольга Падолка.

Помимо сложных аппаратных процедур сюда входит и климатолечение. Здесь даже простая прогулка проходит с пользой для здоровья.

«Море, йод, дышим, ходим. Это полностью лечебная база нашего организма. Тренируется сердечная мышца, из хвои можно получить весь фитонцид морского йода, горного воздуха», - поделилась руководительница отдела досуга санатория Виктори Сигида.

В таких местах сами медики рекомендуют обходиться без масок, не забывая про социальную дистанцию.

С сегодняшнего дня на полуострове усилен контроль за выполнением противоэпидемических требований. Идет подготовка к массовой вакцинации жителей. В Севастополе недавно заработал новый инфекционный модуль и заканчивается строительство ПЦР-лаборатории.

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