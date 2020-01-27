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Мишустин назначил несколько новых заместителей министров

Ян Брацкий
22:44 27.01.2020
Павел Кадочников стал заместителем министра финансов. Заместителем министра цифрового развития стала Людмила Бокова.
Мишустин назначил несколько новых заместителей министров
© Фото: Екатерина Штукина, РИА Новости

Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин провел ряд назначений. Так, на пост заместителя министра финансов назначен Павел Кадочников. Кроме того, Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.

Также назван новый генеральный директор «Российского экологического оператора». Им на три года стал Илья Гудков. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте кабмина.

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