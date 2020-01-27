Мишустин назначил несколько новых заместителей министров
Павел Кадочников стал заместителем министра финансов. Заместителем министра цифрового развития стала Людмила Бокова.
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Глава российского кабинета министров Михаил Мишустин провел ряд назначений. Так, на пост заместителя министра финансов назначен Павел Кадочников. Кроме того, Мишустин назначил Людмилу Бокову замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.
Также назван новый генеральный директор «Российского экологического оператора». Им на три года стал Илья Гудков. Соответствующие распоряжения опубликованы на официальном сайте кабмина.