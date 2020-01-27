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Путешествие в бессознательное: в Москве открылась большая выставка работ Дали

Наталия Майорова
Диана Сирази
22:31 27.01.2020
Представленных картин в России не было никогда: на выставке показаны как самые ранние работы 1910 годов, так и абстрактные 1980-х.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Daily Herald Archive, NMeM, Globallookpress

В Москве открылась большая выставка одного из самых известных представителей сюрреализма Сальвадора Дали. Почти 200 работ испанца, включая живопись, акварель и графику, можно увидеть в столичном «Манеже». Тем, кто придет на вернисаж в костюме в стиле художника, получит приз.

Представленных картин в России не было никогда: на выставке показаны как самые ранние работы 1910 годов, так и абстрактные 1980-х. Известно, что Дали боялся кузнечиков, но без страха шокировал публику. Он будто под увеличительным стеклом показывал публике свои страхи, сны и безумные фантазии.

Одну из картин в 2011 году фонд «Гала - Сальвадор Дали» приобрел за 11 миллионов долларов. Техника художника поражает,  поскольку некоторые картины можно рассматривать через лупу, где все внимание приковано к деталям. Дали сам часто пользовался оптическими приборами при создании шедевров. С другими полотнами все обстоит иначе.

«Дали опережал свое время и провоцировал общество на новые идеи. Он искал правду в науке и религии. Он – любопытный и пробуждает любопытство в нас. Его картины – это вопрос. Ответ ищите сами», - сказал председатель фонда «Гала - Сальвадор Дали» Хорди Меркадер Миро.

Ядерные взрывы в Хиросиме и Нагасаки потрясли сердце художника. Свою боль он смешал с красками: на одном из полотен весь мир «распадается» на атомы. Даже портрет любви всей жизни – Гала. Ее образ целый, а декольте разрублено по частям. Если присмотреться, можно увидеть носорога.

«Чтобы стать великим художником, нужно обязательно жениться на Гале... Ему в разное времена присылали необычные экзотические подарки и одним из подарков стал рог носорога», - рассказала экскурсовод Татьяна Захарова.

Художник играет с трехмерным изображением, и зритель будто сам оказывается в той же комнате. Дали восхищались и сходили с ума в погоне за его работами, а он всегда говорил: «Я очень плохой художник. Это потому, что я умный. А чтобы быть хорошим художником, надо быть немножко глупым».

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