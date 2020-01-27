Google «упал»: пользователи Сети сообщили о масштабном сбое

Пользователи по всему миру сообщают о сбое в работе сервисов Google. Соответствующая статистика опубликована на сайте Downdetector, который отслеживает работу популярных Интернет-ресурсов. Наибольшее количество проблем коснулось работы поисковой системы Google и почтового сервиса Gmail.

Большинство пользователей Сети (82%) не смогли войти в свою учетную запись, у 17% не работает поисковый сервис. Пользователи Gmail испытывают сложности с входом в собственный аккаунт.

Наибольшее количество жалоб на работу систем Google поступило их США, Великобритании Стран Латинской Америки. В России число «пострадавших» относительно невелико и, в основном, с проблемами столкнулись жители Москвы.