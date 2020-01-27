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В Кремле рассказали, когда Путин примет решение по помилованию Иссахар

Ян Брацкий
22:02 27.01.2020
Гражданка Израиля частично признала свою вину, после чего комиссия по помилованию одобрила ее освобождение из-под стражи.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Сергей Гунеев, РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин примет решение по прошению о помиловании Наамы Иссахар после завершения всех формальностей. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Сейчас все формальности выполняются, как только они будут финализированы, президент примет решение», - заявил Песков.

Ранее стало известно о решении специальной комиссии помиловать Иссахар, которая отбывает срок в одной из российских колоний за контрабанду наркотиков. Девушка частично признала свою вину.

Рассматривая ситуацию, члены рабочей группы комиссии по помилованию пришли к выводу, что у Иссахар не было умысла заниматься контрабандой наркотиков, а гашиш, который был обнаружен в ее рюкзаке сотрудниками таможни Шереметьево, предназначался для личного потребления.

Гражданка Израиля Наама Иссахар была задержана в апреле 2019 года в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево, когда она прилетела из Дели, чтобы потом отправиться в Тель-Авив. В сумке израильтянки находилось около 9 граммов гашиша.

В прошлом году стало известно, что суд приговорил Иссахар к 7,5 годам колонии общего режима. 13 октября 2019 года израильский президент Реувен Ривлин попросил Владимира Путина о помиловании Иссахар. 

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