Космический корабль Dragon успешно состыковался с МКС

Грузовой космический корабль Dragon компании Space X произвел стыковку с Международной комической станцией. Об этом сообщили в NASA, где велась прямая трансляция стыковки.

Корабль доставил на орбиту около трех тонн груза, включая новый частный внешний модуль станции. Стыковка состоялась в 21:40 по московскому времени. После завершения процесса стыковки начнется процесс выравнивания давления в шлюзовом отсеке станции, после чего экипаж станции получит возможность открыть люк корабля. Отмечается, что работы по разгрузке начнутся во вторник.

Корабль Dragon стартовал с космодрома Канаверал в воскресенье, 6 декабря. Для вывода на орбиту использовалась ракета-носитель Falcon 9. Запуск состоялся в 19:17 по московскому времени, ранее он был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.