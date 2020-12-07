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Космический корабль Dragon успешно состыковался с МКС

Алексей Курильченко
22:12 07.12.2020
Стартовавший в воскресенье корабль доставил на станцию около трех тонн груза.
Космический корабль Dragon успешно состыковался с МКС
© Фото: SpaceX via Globallookpress.com

Грузовой космический корабль Dragon компании Space X произвел стыковку с Международной комической станцией. Об этом сообщили в NASA, где велась прямая трансляция стыковки.

Корабль доставил на орбиту около трех тонн груза, включая новый частный внешний модуль станции. Стыковка состоялась в 21:40 по московскому времени. После завершения процесса стыковки начнется процесс выравнивания давления в шлюзовом отсеке станции, после чего экипаж станции получит возможность открыть люк корабля. Отмечается, что работы по разгрузке начнутся во вторник.

Корабль Dragon стартовал с космодрома Канаверал в воскресенье, 6 декабря. Для вывода на орбиту использовалась ракета-носитель Falcon 9. Запуск состоялся в 19:17 по московскому времени, ранее он был отложен из-за неблагоприятных погодных условий.

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