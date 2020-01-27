Названо число жертв катастрофы с Коби Брайантом

На борту вертолета баскетболиста Коби Брайанта, потерпевшего крушение в городе Калабасас в Калифорнии, находились 9 человек. Все они погибли. Об этом сообщил шериф округа Лос-Анджелес Алекс Вильянуэва.

Ранее сообщалось, что помимо 41-летней звезды баскетбола, в вертолете находились несколько его друзей и 13-летняя дочь Джианна. Позднее эту информацию подтвердил мэр Лос-Анджелеса Эрик Гарсетти, сообщив, что вместе с Коби Брайантом погибла одна из его четырех дочерей.

«Лос-Анджелес скорбит вместе с семьей Брайантов о потере Джианны, которая погибла вместе с отцом и друзьями в сегодняшней трегедии», - написал Эрик Гарсетти в Twitter.

Шериф округа Лос-Анджелес на пресс-конференции уточнил, что всего на борту были 9 человек, среди которых пилот, а также товарищ по команде 13-летней дочери баскетболиста и его отец.

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«Выживших нет. Имеется информация, что на борту находились 9 человек: 8 пассажиров и пилот», - заявил Алекс Вильянуэва.

Шериф уточнил, что имена погибших будут обнародованы только после процедуры опознания. Это делается для того, чтобы избежать излишней спекуляции относительно личностей погибших.