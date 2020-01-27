Ценой жизни 600 тысяч красноармейцев: РФ ответила Польше на требование заплатить за «ущерб» во Второй мировой

Посольство РФ в Германии отреагировало на заявление бывшего премьер-министра Польши о том, что Россия якобы должна возместить Варшаве так называемый ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войны.

Российские дипломаты напомнили, что за освобождение Польши от нацизма наша страна «заплатила жизнями 600 тысяч бойцов Красной Армии».

«Именно благодаря им Польша сегодня существует как государство. В день 75-летия освобождения красноармейцами узников Освенцима мир вспоминает о трагедии холокоста и подвиге советского солдата. Но у польского руководства своя история», - говорится в сообщении посольства.

Двадцать пятого января лидер правящей в Польше партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Варшава намерена получить денежную компенсацию за ущерб в годы Второй мировой войны не только от Германии, но также и от России. Он подчеркнул, что эти требования «не имеют срока давности».

Ранее съемочная группа «Звезды» поговорила с польскими политическими деятелями и посетила важные исторические места, чтобы понять, действительно ли там стараются забыть все то, что происходило 75 лет назад.