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В Вологодской области 31 декабря объявили выходным днем

Алексей Курильченко
22:06 07.12.2020
Глава области выпустил данное распоряжение по просьбе местной жительницы.
В Вологодской области 31 декабря объявили выходным днем
© Фото: pixabay.com

В Вологодской области 31 декабря объявлен выходным днем. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников на своей странице Вконтакте.

«Хочу вам напомнить, что в прошлом году на прямую линию губернатора обратилась вологжанка с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. И я тогда горячо эту инициативу поддержал. И вот сегодня мы посоветовались с коллегами и приняли решение: перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря» - говорится в сообщении.

По мнению Кувшинникова, данное решение позволит жителям подготовиться к празднованию Нового Года - «главного праздника всех россиян».

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