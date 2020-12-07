В стране и мире В Вологодской области 31 декабря объявили выходным днем Алексей Курильченко Глава области выпустил данное распоряжение по просьбе местной жительницы. © Фото: pixabay.com В Вологодской области 31 декабря объявлен выходным днем. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников на своей странице Вконтакте. «Хочу вам напомнить, что в прошлом году на прямую линию губернатора обратилась вологжанка с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. И я тогда горячо эту инициативу поддержал. И вот сегодня мы посоветовались с коллегами и приняли решение: перенести рабочий день 31 декабря на субботу, 26 декабря» - говорится в сообщении. По мнению Кувшинникова, данное решение позволит жителям подготовиться к празднованию Нового Года - «главного праздника всех россиян». В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика