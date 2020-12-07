В Степанакерт вернулись более 770 беженцев за сутки

В пресс-службе Министерства обороны РФ сообщили, что 7 декабря в Степанакерт вернулись 778 беженцев. В ведомстве отметили, что работу по сопровождению автобусов по территории Нагорного Карабаха выполнили российские миротворцы.

«Автобусами из Еревана в Степанакерт сегодня доставлено 778 человек. Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что российский миротворческий контингент продолжает работы по мониторингу обстановки в регионе, обеспечению безопасности и восстановлению инфраструктуры.

Ранее в Минобороны отметили, что за время проведения миротворческой операции обеспечено безопасное возвращение уже более 34 тысяч беженцев.