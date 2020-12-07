В США объяснили «акустические атаки» в посольстве на Кубе

Как сообщается в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США, сотрудники американского посольства на Кубе в 2016 году и консульства в КНР в 2017-м якобы подверглись «акустическим атакам» при помощи направленной импульсной радиочастотной энергии. Американская сторона пришла к данному выводу, изучив жалобы дипломатов.

Отмечается, что в качестве причины плохого самочувствия сотрудников посольства и консульства не исключаются и другие факторы, такие как предполагаемые психологические проблемы, химическое воздействие, вирусы, хронические заболевания и так далее. Отчет был выполнен по заказу Госдепартамента.

В 2016 году американские дипломаты на Кубе жаловались на плохое самочувствие, головные боли и головокружение, проблемы со слухом и зрением. Некоторые из них отправились на родину раньше положенного срока.