Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В США объяснили «акустические атаки» в посольстве на Кубе

Кирилл Васин
02:13 07.12.2020
В 2016 году американские дипломаты на Кубе жаловались на плохое самочувствие, головные боли и головокружение, проблемы со слухом и зрением.
В США объяснили «акустические атаки» в посольстве на Кубе
© Фото: Ernesto Salazar, Globallookpress

Как сообщается в отчете Национальной академии наук, инженерии и медицины США, сотрудники американского посольства на Кубе в 2016 году и консульства в КНР в 2017-м якобы подверглись «акустическим атакам» при помощи направленной импульсной радиочастотной энергии. Американская сторона пришла к данному выводу, изучив жалобы дипломатов.

Отмечается, что в качестве причины плохого самочувствия сотрудников посольства и консульства не исключаются и другие факторы, такие как предполагаемые психологические проблемы, химическое воздействие, вирусы, хронические заболевания и так далее. Отчет был выполнен по заказу Госдепартамента.

В 2016 году американские дипломаты на Кубе жаловались на плохое самочувствие, головные боли и головокружение, проблемы со слухом и зрением. Некоторые из них отправились на родину раньше положенного срока.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.