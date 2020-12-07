Под Нижним Новгородом полыхает жилая многоэтажка: видео
Из здания эвакуировано 68 человек, данных о пострадавших нет.
© Видео: Вконтакте, ЧП | ДТП Нижний Новгород © Фото: Вконтакте, ЧП | ДТП Нижний Новгород
В городе Дзержинском Нижегородской области произошло возгорание в одном из многоэтажных жилых домов. Возгорание произошло на 16-ом этаже 25-этажного дома. Об этом сообщает ГТРК «Нижний Новгород».
В Главном управлении МЧС по Нижегородской области сообщили, что пожар был ликвидирован. На устранение возгорания потребовалось около часа. Из здания было эвакуировано 115 человек. Видео с места происшествия было опубликовано ВКонтакте, в группе «ЧП | ДТП Нижний Новгород».
О причинах возгорания в настоящий момент не сообщается.