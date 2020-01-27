100 лет под куполом: в Москве открылась выставка в честь юбилея российского цирка

В Москве открылась выставка о российском цирке, посвященная его столетию. Костюмы легендарного Олега Попова, раритетные афиши, реликвии знаменитых цирковых династий и закулисные секреты - все это можно было увидеть на выставке в честь столетия отечественного цирка.

Большой проект к юбилею готовился, в том числе, силами самих артистов. В результате собралась внушительная экспозиция, которая разместилась в трех залах Музея современной истории.

Кроме того, в своей квартире артист Александр Олешко с детства собирал бесценные экспонаты: когда-то он мечтал стать клоуном.

«На заднем дворе Кишиневского цирка я нашел старые рваные рубашки, которые были списаны. Также какие-то флаги, с которыми выходили в парад… Все забрал себе. Вырезал грязные места, выбросил, чистые обшил блестками, распущенными мамиными бусами. Олег Попов гастролировал где-то три месяца, я к нему принес, сказал "Вот, я готов". Он говорит: "Господи"», - вспоминает актер.

Каждый предмет является цирковой реликвией. В личной коллекции Олешко насчитывается пять тысяч экспонатов, причем ее постоянно пополняют современные звезды цирка.

«Я Саше подарил на день рождения этот шамбарьер, с которым работал мой папа - Вальтер Запашный», - рассказал народный артист РФ Эдгард Запашный.

Подарок Олешко для братьев Запашных - одна из первых афиш их отца. Дружбой с представителями знаменитой цирковой династии актер гордится и восхищается отвагой поскольку без нее не войти в клетку к хищнику.

«Я преклоняюсь перед цирком. Это то искусство, где человек всегда на миллиметре от смерти. И вот этот баланс эстетики, опасности, восторга не сравним ни с чем. И пережить больше эмоций, чем я пережила, снимая картину "Маргарита Назарова" сложно», - вспоминает народная артистка РФ Ольга Погодина.

После выхода картины «Маргарита Назарова» на экраны Ольгу Погодину в цирке стали считать своей: она самостоятельно исполнила почти все трюки. В истории мирового кинематографа такое было впервые. К этой роли Погодина готовилась восемь лет.

«Оля стала действительно дрессировщицей, она приходила, тренировалась, не позволила себе там компьютерную графику, дублеров, каскадеров», - отметил народный артист РФ Эдгард Запашный.

От балагана - до грандиозного шоу под куполом: на мультимедийной выставке представлена хронология становления российского цирка, а биография артистов прошлого столетия показана здесь «в одно касание».