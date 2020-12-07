В стране и мире Рената Литвинова заразилась COVID-19 Ирина Киселенко По словам актрисы, совсем недавно она завершила монтаж видео, где актеры, учителя и врачи делятся своими переживаниями о коронавирусе. © Фото: Genrietta Peryan Global Look Press Советская и российская актриса театра и кино Рената Литвинова заразилась коронавирусной инфекцией. «Я тут же заболела ковидом и теперь боюсь ещё больше за всех наших возрастных любимых - за свою маму, за мам и пап своих взрослых друзей, за самых беспомощных», - поделилась актриса. В комментариях поклонники пожелали актрисе выздоровления. Ранее Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о готовности города к масштабной вакцинации. По его словам, вся система здравоохранения была тщательно проверена. За прошедшие выходные уже две тысячи москвичей получили дозу вакцины. В ближайшие недели в Москву будут поступать «более существенные» объемы вакцины, а группы риска будут расширены. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика