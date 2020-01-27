Российская делегация обсудила с Асадом ситуацию в Сирии

Президент Сирии Башар Асад принял спецпредставителя президента РФ по сирийскому урегулированию Александра Лаврентьева и замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина в составе российской межведомственной делегации с участием представителей Минобороны России. Переговоры состоялись в понедельник, 27 января.

Стороны обсудили ситуацию в арабской республике и вокруг нее. Также были затронуты гуманитарные вопросы и процесс политического урегулирования.

«В ходе беседы состоялось подробное обсуждение ситуации в Сирии и вокруг нее, задач обеспечения долгосрочной стабилизации при ликвидации оставшихся очагов терроризма, а также мер по оказанию комплексного гуманитарного содействия всем нуждающимся на всей территории страны, что будет способствовать добровольному, безопасному и достойному возвращению беженцев и ВПЛ», - уточняется в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Участники переговоров также рассмотрели проблематику процесса политического урегулирования, которое осуществляется самими сирийцами при поддержке ООН, включая также продолжение работы Конституционного комитета в Женеве.