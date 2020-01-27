Главы МИД России и Турции обсудили ситуацию в Сирии

Глава министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров обсудил вопросы мирного урегулирования ситуации в Сирии со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу. Телефонный разговор дипломатов состоялся по инициативе Анкары.

Министры обсудили развитие договоренностей, которые были достигнуты в ходе последней встречи президентов России и Турции.

Кроме того, Лавров и Чавушоглу затронули практические аспекты совместных усилий по эффективному противодействию террористической угрозе, а также обеспечению режима деэскалации в Идлибской зоне в соответствии с российско-турецким меморандумом от 17 сентября 2018 года, сообщили в МИД России.

Российская сторона привела известные факты нарушений радикалами достигнутых решений о прекращении огня и подчеркнула необходимость размежевания мирной оппозиции от представителей незаконных вооруженных формирований. Министры условились продолжать тесные контакты по военной линии.

Отдельной темой обсуждения глав МИД России и Турции стала поддержка работы Конституционного комитета в контексте углубления всеобъемлющего межсирийского диалога.