Роспотребнадзор продлил санитарные требования для школ и детских садов

Роспотребнадзор объявил о продлении действия санитарных правил работы школ и детских садов в условиях распространения коронавирусной инфекции до 2022 года. Об этом сообщила глава ведомства Анна Попова. Соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном сайте правовой информации.

«В пункте 3 постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020... слова "до 1 января 2021 года" заменить словами "до 1 января 2022 года» - сообщается в постановлении.

Ранее Анна Попова рассказала об условиях прекращения распространения коронавирусной инфекции. По ее словам, распространение болезни остановится, если все начнут соблюдать рекомендованные медиками меры по защите от этой болезни.