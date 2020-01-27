Медведев поручил ЕР скорректировать региональное законодательство для реализации послания Путина

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев поручил партийным региональным руководителям откорректировать местное законодательство для реализации инициатив президента российской Федерации Владимира Путина, которые он озвучил в ходе послания Федеральному собранию.

Об этом экс-глава Кабмина заявил в ходе заседания бюро высшего совета «Единой России». Также на мероприятии выступила заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, которая рассказала о законопроектах, которые готовятся по итогам послания президента.

Особенный акцент сделан на выплатах материнского капитала и пособий на детей от 3 до 7 лет, горячего питания для школьников и модернизации первичного звена здравоохранения. По словам вице-премьера, по некоторым направлениям необходима помощь и содействие партии, чтобы изменить региональное законодательство.

«Я об этом говорил, я абсолютно это поддерживаю. Просто потому что это законодательство должно быть в известной степени сквозным, а в чем-то зеркальным и четко работающим. Давайте такую рекомендацию дадим», - заявил он.

В ходе заседания Дмитрию Медведеву предложили поручить совету руководителей фракции, куда входят руководители партии всех региональных парламентов, оперативно откорректировать региональное законодательство.

Всем перечисленные инициативы принадлежат президенту России Владимиру Путину, который озвучил их в ходе обращения к Федеральному собранию 15 января 2020 года. Сразу после завершения мероприятия, многочисленные эксперты назвали речь президента максимально социально-ориентированной.

Послание президента РФ Федеральному собранию длилось 1 час 20 минут. На него были приглашены около 1300 гостей, которыми стали в том числе члены Совета Федерации, Государственной думы, правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, а также губернаторский корпус, руководители крупнейших конфессий.