Конституционный суд постановил пересмотреть приговор активисту Котову

Конституционный суд России постановил пересмотреть приговор активисту Константину Котову, который был осужден по статье о неоднократных нарушениях во время протестных акций. Мужчина получил четыре года колонии.

«Признать жалобу гражданина Котова Константина Александровича не подлежащей дальнейшему рассмотрению в заседании Конституционного суда Российской Федерации, поскольку для разрешения поставленного им вопроса не требуется вынесения итогового решения в виде постановления», - говорится в сообщении на сайте суда.

Двадцать пятого января стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин поручил Генпрокуратуре проверить законность приговора Котову, после чего, при наличии оснований, принять меры прокурорского реагирования.

Котов был задержан на несогласованной акции 10 августа в Москве. В обвинительном заключении говорилось, что мужчина и ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение порядка проведения митингов.