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Су-30 перехватил разведчик США RC-135 над Черным морем

Алексей Курильченко
20:40 07.12.2020
Нарушения границы РФ допущено не было.
Су-30 перехватил разведчик США RC-135 над Черным морем
© Фото: Константин Семенов ТРК Звезда

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили о том, что 7 декабря российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель
Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C.160G ВВС Франции, и сопроводил их над акваторией Черного моря.

После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.
Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.

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