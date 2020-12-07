Су-30 перехватил разведчик США RC-135 над Черным морем

В пресс-службе Минобороны РФ сообщили о том, что 7 декабря российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря были обнаружены приближающиеся к государственной границе РФ воздушные цели.

Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель

Су-30 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил объединения ВВС и ПВО Южного военного округа.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушные цели как стратегический самолет-разведчик RC-135, самолет-заправщик КС-135 ВВС США, самолет-разведчик C.160G ВВС Франции, и сопроводил их над акваторией Черного моря.

После разворота иностранных военных самолетов от государственной границы РФ, российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования.

Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено.