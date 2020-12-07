В Якутии начал работу новый центр организации воздушного движения

В Якутии начал работу новый укрупненный центр организации воздушного движения. Открытие центра приурочено ко дню гражданской авиации. Все маршруты в небе теперь будут прокладывать по-новому - во многом благодаря самому современному оборудованию российского производства.

С его помощью будет увеличена пропускная способность и повышена безопасность полетов. Авиадиспетчеры из Якутска теперь контролируют воздушные суда не только над территорией республики и частью акватории Ледовитого океана, но и всю транссибирскую систему транзитных маршрутов, связывающих страны от Северной Америки до Юго-Восточной Азии.