ЦПВС: в Идлибе готовится очередная провокация с участием «Белых касок»

На территории Идлибской зоны деэскалации сохраняется угроза проведения боевиками радикальных формирований провокаций с использованием отравляющих веществ.

Согласно информации, полученной российским Центром по примирению враждующих сторон (ЦПВС) от местных жителей и задержанных участников незаконных вооруженных формирований, в населенные пункты Кафер-Хамра провинции Алеппо, Маарет-Мисрин и Эриха провинции Идлиб под охраной боевиков запрещенной в России террористической группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам»* прибыли представители псевдогуманитарной организации «Белые каски» с емкостями, содержащими, предположительно, газообразный хлор.

Также получены сведения о складировании незаконными вооруженными формированиями отравляющих веществ на территории телерадиовещательных центров в городах Джиср-Эш-Шугур и Серакаб провинции Идлиб.

В населенных пунктах Акрабат и Сальхаб провинции Идлиб действуют лаборатории, в которых специалистами, прошедшими подготовку в ряде европейских стран, осуществляется синтез отравляющих веществ. Запасы химикатов хранятся на складах в районе бывшей военной базы вблизи населенного пункта Дар-Таазза провинции Алеппо, в горной местности Джебель-Эз-Завие и в районе населенного пункта Салькин провинции Идлиб.

Таким образом, бандформирования и их сообщники из числа «Белых касок» в очередной раз готовят провокацию с применением отравляющих веществ. Ее цель - обвинить сирийские власти в использовании химического оружия против мирного населения, подчеркнул ив ЦПВС.

*-«Хайат Тахрир Аш-Шам», - террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации.